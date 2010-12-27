Короткое замыкание стало причиной проблем в работе Билайна

В компании принесли извинения за неудобства.

В субботу, 13 июля, в СМИ появилась информация о сбое в работе мобильного оператора Билайн. Журналисты ссылались на данные сервиса downdetector.ru, специализирующего на анализе работы разных сайтов и сервисов.

Согласно анализу большинство россиян пожаловались на проблемы с мобильной связью (72%), сбое всех сервисов (16%) и проблемах с мобильным интернетом (11%).

В официальной группе Билайн во "Вконтакте" данную информацию опровергли, заявив, что все сервисы работали и работают корректно в полном объеме. Тем не менее, в организации отметили, что некоторые клиенты Чехова, Серпухова, Зарайский, Ступино и Серебряных прудов испытывали проблемы в доступе к мобильному интернету и голосовой связи. Причиной тому стало короткое замыкание.



В Билайне заявили, что в настоящий момент все услуги для клиентов этих городов, столкнувшихся с временными ограничениями, работают в полном объеме.

Фото: Билайн