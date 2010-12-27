"Балтика" повышает стандарты качества ячменя до европейского уровня

Carlsberg Group, куда входит компания "Балтика", с 2005 года развивает проект по выращиванию качественного ячменя. Произведенные из него продукты используют для полного обеспечения пивоваренных заводов.

Компания "Балтика" проверяет качество "от поля до бокала": продукция варится по строгим техническим регламентам. Пивовары работают на рынке много лет, что заставляет нести большую ответственность за качество товаров и услуг. У компании 48 национальных и региональных брендов: как пивных, так и не связанных с пивом. Специалисты отслеживают качество каждого из ингредиентов. Специально для обеспечения заводов солодом, Carlsberg Group с 2005 года развивает в России проект по выращиванию пивоваренного ячменя. Этому солоду приходится соответствовать жестким требованиям, выше законодательных. Но это сырье обеспечивает заводы "Балтики" на 100%.

Для компании, которая является лидером рынка, качество – бескомпромиссное условие – это наша деловая репутация, уважение и сформированные предпочтения потребителей и, конечно, наше собственное достоинство. С самого начала Carlsberg Group, частью которой мы являемся, ставит качество во главу угла, и нам приятно быть одним из лучших примеров успешного внедрения и развития Lean TPM и ИСМ в Carlsberg Group. Кирилл Купцинелли, начальник службы интегрированной системы менеджмента, ООО "Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group

Добиваться одинаково высокого качества на всех восьми российских заводах помогают внутренние процессы. В "Балтике" действуют интегрированная система менеджмента и философия Lean TPM**. Специалисты компании «Балтика» собирают обратную связь о продукте не только по данным продаж, но и напрямую от клиентов. Покупатель может оставить свои отзывы и пожелания через "горячую линию" или корпоративный сайт.

У "Балтики" более 670 российских и международных наград с профессиональных и потребительских конкурсов. В том числе International beer Challenge, European Beer Star Awards, World Beer Awards.