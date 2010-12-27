"Балтийский дом" открывает новый 82-ой театральный сезон

Театр приглашает зрителей на бесплатный концерт в Александровском саду.

Театр-фестиваль "Балтийский дом" откроет новый 82-ой сезон постановкой "Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков". Зрители увидят спектакль вечером 24 июля, а сразу после этого запланирован бесплатный концерт у фасада театра. Артисты исполнят петербуржцам композиции из популярных спектаклей. В репертуаре - песни из "Алых парусов", "Шерлока Шолмса", "Вестсайдской истории", "Тараса" и других. Праздник пройдет в рамках программы "Проводы Белых ночей".

Отметим, что уже сейчас труппа театра работает над созданием нескольких премьер, которые удивят театралов. Из Москвы приглашен режиссер Римас туминас, который ставит пьесу "Идиот" по Достоевскому. Премьера запланирована на 15 декабря.

К конце сентября зрителей ждут постановка "Сцены из супружеской жизни" экспериментальной студии Анатолия Праудина. В феврале стартует общий проект "Балтдома" и таллиннского Русского театра "Олимпия". Ближе к весне постановщик Андрей Прикотенко представит спектакль "Зощенко…Зощенко…Зощенко…" по мотивам рассказов русского классика.

Фото: Балтдом