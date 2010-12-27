Все процессы находятся на контроле у администрации Выборгского района, совета депутатов и инициативных групп.

Незадачливый подрядчик "БалтКамень" консервирует свои объекты в Выборге, пока Фонд капитального ремонта Ленобласти готовится к проведению новых тендеров. Об этом стало известно Piter.TV из общения с представителями ФКР.

Напомним, что компания выполняла работы по капитальному ремонту в домах номер 6 и 18 по проспекту Ленина и дому номер 1 по Леншоссе. Качество работа и сроки их выполнения не устроили местных жителей, ответственных чиновников из администрации и депутатов. Как рассказали в Фонде, сейчас компания ведет работы по консервации крыши на Леншоссе.

Ее нельзя оставить открытой, иначе она так и уйдет в зиму. Так что эта часть работ, возможно, практически будет завершена отметили в Фонде

В Фонде также рассказали, что будут добиваться возврата банковской гарантии, а после из этих средств возмещать ущерб собственникам в домах. Но, если банковскую гарантию вернуть не удастся, то ущерб весь все равно будет возмещен через суд.

По выходу нового подрядчика - по Ленина, 18 и 6 торги в пятницу, по 1-му дому - торги в течение полутора месяцев отметили в Фонде

Как уже ранее писали в Piter.TV, 12 июля Фонд капитального ремонта Ленобласти отправил уведомления о расторжении контрактов с ООО "БалтКамень", компанией, выполняющей капитальный ремонт в домах города Выборга. Через 15 дней после чего контракты автоматически разорвали.

Ранее мы писали, что выборжанам предстоит окончательно определиться, отказываются ли они от подрядчика "Балткамень"