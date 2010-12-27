Администрация Выборгского района вновь ходатайствует о судьбе дома № 4 по ул. Островной

Напомним, частичное обрушение здания произошло 23 марта, в субботу, на ул. Островной, 4.

Администрация Выборгского района ходатайствует о принятии мер в связи с обрушением части карниза дома № 4 по ул. Островной. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Для этого в Выборг, непосредственно на место происшествия, приглашаются все инстанции, в ведении которых находятся вопросы о дальнейшей судьбе дома. Официальные приглашения направляются собственнику объекта, а также в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Напомним, частичное обрушение здания произошло 23 марта, в субботу, на ул. Островной, 4.

Здание находится в собственности Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО