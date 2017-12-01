Жуткая находка в Красноярске: На заводе нашли останки расчлененных мужчины и женщины

Накануне, 30 ноября, в Березовском районе были обнаружены части тел мужчины и женщины.
Сотрудники мусороперерабатывающего предприятия, при разборе бытового мусора, обнаружили останки тел. По данным некоторых СМИ, были обнаружена голова, руки и части ног. На место жуткой находки была вызвана полиция. По предварительной версии останки принадлежат двум людям, мужчине и женщине.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются личности погибших. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Видео: Piter.TV