Жуткая находка в Красноярске: На заводе нашли останки расчлененных мужчины и женщины

Рабочие Березовского мусороперерабатывающего завода нашли останки нескольких тел и сообщили в полицию.

Накануне, 30 ноября, в Березовском районе были обнаружены части тел мужчины и женщины.

Сотрудники мусороперерабатывающего предприятия, при разборе бытового мусора, обнаружили останки тел. По данным некоторых СМИ, были обнаружена голова, руки и части ног. На место жуткой находки была вызвана полиция. По предварительной версии останки принадлежат двум людям, мужчине и женщине.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются личности погибших. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Видео: Piter.TV