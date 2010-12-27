Жителям нескольких домов на улице Шотмана вернули тепло и горячую воду

Вечером 13 декабря завершен ремонт лопнувшей трубы в Невском районе. В квартиры вернулось тепло.

Завершился ремонт лопнувшей трубы на улице Шотмана у 5-го дома вечером 13 декабря. В квартиры вернулось отопление. Об этом пишет "Фонтанка".



По данным ГУП ТЭК СПб, деффект устраняли семь часов.



В пресс-службе предприятия сообщили, что в 17.20 работы полностью завершились, а горячее и холодное водоснабжение вновь вернулось в квартиры.



Напоминаем, что 273-миллиметровую трубу прорвало утром, на время ремонта было ограничено теплоснабжение четырех жилых домов.

