Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Жителям нескольких домов на улице Шотмана вернули тепло и горячую воду
Сегодня, 20:21
0
TretyakovaS
134

Жителям нескольких домов на улице Шотмана вернули тепло и горячую воду

0
 
 

Вечером 13 декабря завершен ремонт лопнувшей трубы в Невском районе. В квартиры вернулось тепло.

Завершился ремонт лопнувшей трубы на улице Шотмана у 5-го дома вечером 13 декабря. В квартиры вернулось отопление. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным ГУП ТЭК СПб, деффект устраняли семь часов.

В пресс-службе предприятия сообщили, что в 17.20 работы полностью завершились, а горячее и холодное водоснабжение вновь вернулось в квартиры.

Напоминаем, что 273-миллиметровую трубу прорвало утром, на время ремонта было ограничено теплоснабжение четырех жилых домов.
 

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5