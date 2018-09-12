  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителя Волхова из-за сильной астмы пришлось доставлять в Петербург на вертолете
Сегодня, 9:19
86
nastya960

Жителя Волхова из-за сильной астмы пришлось доставлять в Петербург на вертолете

0 0

У пациента также обострилась гипертония и пошло осложнение на сердце.

Жителя из Волхова Ленинградской области пришлось перевозить на вертолете в Санкт-Петербург из-за сильного приступа астмы. Об этом сообщает Национальная служба санитарной авиации в социальной сети ВКонтакте.

У мужчины 4 марта начался сильный приступ астмы, ему понадобилась срочная госпитализация в областную больницу в Петербурге. Для более быстрой помощи пришлось привлекать вертолет санитарной авиации. Врачи отметили, что у пациента также обострилась гипертония и произошло осложнение на сердце.

В больницу 64-летнего мужчину доставили вовремя.

Ранее на Piter.TV: Из Гатчины в Петербург доставили мужчину с разрывом селезенки.
Фото: Национальная служба санитарной авиации/ ВК

 

 

Местоположение на карте:

Теги: астма, вертолет скорой помощи, волхов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Оставить комментарий