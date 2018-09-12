Жителя Волхова из-за сильной астмы пришлось доставлять в Петербург на вертолете

У пациента также обострилась гипертония и пошло осложнение на сердце.

Жителя из Волхова Ленинградской области пришлось перевозить на вертолете в Санкт-Петербург из-за сильного приступа астмы. Об этом сообщает Национальная служба санитарной авиации в социальной сети ВКонтакте.

У мужчины 4 марта начался сильный приступ астмы, ему понадобилась срочная госпитализация в областную больницу в Петербурге. Для более быстрой помощи пришлось привлекать вертолет санитарной авиации. Врачи отметили, что у пациента также обострилась гипертония и произошло осложнение на сердце.

В больницу 64-летнего мужчину доставили вовремя.

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Фото: Национальная служба санитарной авиации/ ВК