Из Гатчины в Петербург доставили мужчину с разрывом селезенки

Вертолет санавиации доставил из Гатчины в Петербург 50-летнего мужчину многочисленными травмами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы санитарной авиации.
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы ребер, разрыв диафрагмы и селезенки, закрытую травму живота, переломы костей таза и бедренной кости.
Ранее на сайте: Двое мужчин пострадали от сосулек в Петербурге.
Фото: Национальная служба санитарной авиации
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