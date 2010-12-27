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Из Гатчины в Петербург доставили мужчину с разрывом селезенки
Сегодня, 20:00
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TretyakovaS

Из Гатчины в Петербург доставили мужчину с разрывом селезенки

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Вертолет Национальной службы санитарной авиации доставил в Петербург 50-летнего мужчину с многочисленными травмами.

Вертолет санавиации доставил из Гатчины в Петербург 50-летнего мужчину  многочисленными травмами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы санитарной авиации. 

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы ребер, разрыв диафрагмы и селезенки, закрытую травму живота, переломы костей таза и бедренной кости.

Ранее на сайте: Двое мужчин пострадали от сосулек в Петербурге.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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