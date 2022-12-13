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В комздраве Петербурга назвали точное число астматиков
Сегодня, 16:16
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В комздраве Петербурга назвали точное число астматиков

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Число заболевших бронхиальной астмой выросло в сравнении с 2021 годом на 5 455 человек.

Число астматиков в Петербурге составило более 66 тысяч человек в равной пропорции среди мужчин и женщин. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на региональный комздрав.

Число заболевших бронхиальной астмой выросло в сравнении с 2021 годом на 5 455 человек. Нынешний показатель составил 66 436 человек. Отмечается, что до начала пандемии коронавируса в 2019-м болезнь была диагностирована у 75 598 жителей Северной столицы.

Также сообщается, что от страдает 1–2 % населения города. При этом в комздраве считают, что реально количество заболевших может достигать 7% об общего числа петербуржцев.

Ранее в Комздраве сообщили о проверке после смерти мальчика, которого вовремя не госпитализировали.

Фото: Piter.tv

Теги: астма, болезнь, комздрав, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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