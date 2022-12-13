В Комздраве сообщили о проверке после смерти мальчика, которого вовремя не госпитализировали

Комздрав проводит проверку после смерти мальчика из Колпино, которого отказались госпитализировать. В комитете сообщили, что мать ребенка отказалась от лечения в больнице.
Инцидент произошел, 5 мая. Скорая приехала к 9-летнему ребенку, который жаловался на сильную рвоту и вздутие живота. Мама школьника отказалась от госпитализации. На следующий день женщина вновь вызвала медиков и вновь не согласилась отправлять сына в больницу. Отказы оформлены в в установленном законодательством порядке.
Администрацией инициировано проведение мероприятий ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Комздрав Петербурга
Ректор Педиатрического университета профессор Дмитрий Иванов напомнил родителям, что в федеральные клиники можно ложиться на лечение без направления скорой и поликлиники, если есть основательные опасения за жизнь и здоровье несовершеннолетнего.
Ранее на Piter.tv: малышка выпала из окна на проспекте Мечникова, пока ее мама одевала младшую дочь.
Фото: Piter.tv
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