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В Комздраве сообщили о проверке после смерти мальчика, которого вовремя не госпитализировали
Сегодня, 16:18
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В Комздраве сообщили о проверке после смерти мальчика, которого вовремя не госпитализировали

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Мама школьника сама отказалась от госпитализации.

Комздрав проводит проверку после смерти мальчика из Колпино, которого отказались госпитализировать. В комитете сообщили, что мать ребенка отказалась от лечения в больнице. 

Инцидент произошел, 5 мая. Скорая приехала к 9-летнему ребенку, который жаловался на сильную рвоту и вздутие живота. Мама школьника отказалась от госпитализации. На следующий день женщина вновь вызвала медиков и вновь не согласилась отправлять сына в больницу.  Отказы оформлены в в установленном законодательством порядке.

Администрацией инициировано проведение мероприятий ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Комздрав Петербурга

Ректор Педиатрического университета профессор Дмитрий Иванов напомнил родителям, что  в федеральные клиники можно ложиться на лечение  без направления скорой и поликлиники, если есть основательные опасения за жизнь и здоровье несовершеннолетнего.

Ранее на Piter.tv: малышка выпала из окна на проспекте Мечникова, пока ее мама одевала младшую дочь.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, комздрав, проверка, скорая, смерть мальчика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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