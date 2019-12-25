Жителя Выборга приговорили к исправительным работам за уклонение от уплаты алиментов

Недобросовестного отца в Выборге осудили по уголовной статье.

Суд Выборга признал местного жителя виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". За уклонение от уплаты алиментов несовершеннолетней дочери суд приговорил 34-летнего мужчину к семи месяцам исправительных работ с вычетом 10% заработка в доход государства.

По данным пресс-службы федеральных судебных приставов по Ленобласти, недобросовестный родитель не исполнял алиментные обязанности на протяжении длительного периода времени: ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", но наказание в виде 60 часов обязательных работ не поспособствовало погашению задолженности перед дочерью, которая достигла 509 тысяч рублей. Теперь часть дохода от работ, которых ему не удастся избежать, будет переводиться дочери ежемесячно.

Ранее пресс-служба судебных приставов сообщала, что примерно 100 тысячам должников, включая неплательщиков алиментов, запрещен выезд за границу.

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