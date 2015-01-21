Жителя Приморья будут судить за контрабанду и попытку сбыта 10 кг "синтетики"

Полицейские раскрыли преступную схему в регионе.

СРоссийские правоохранительные органы по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Владивостока в контрабанде наркотиков и покушении на сбыт особо крупной партии "синтетики". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД по региону. Специалисты установили, что злоумышленник наладил сотрудничество с организатором интернет-магазина по продаже запрещённых веществ. Этот онлайн-ресурс направил для него почтовое отправление. В результате криминальный товар был доставлен из Казахстана в банках под видом сухого кобыльего молока с "заводской упаковкой".

В рамках проведения оперативных мероприятий содержимое груза изъято сотрудниками полиции, регионального УФСБ и оперативной таможни. В посылке выявлено десять килограммов мефедрона, которые подозреваемый должен был распространить на территории Приморья бесконтактным способом. В текущий момент местный житель задержан и не смог реализовать до конца свою задачу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, части 3 статьи 30, пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ. Сейчас фигурант расследования находится под стражей.

Известно, что в апреле 2023 года суд приговорил другого работника этого же наркомаркета, который пытался сбыть 96 кг "синтетики", к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

В Парголово полицейские задержали поджигателя автомобилей.

Фото и видео: МВД Медиа