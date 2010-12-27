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Жительница Выборгского района стала бронзовым призёром первого этапа Лиги Авроры по дзюдо
Сегодня, 13:35
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KaterinaKono13

Жительница Выборгского района стала бронзовым призёром первого этапа Лиги Авроры по дзюдо

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В соревнованиях приняли участие 326 спортсменов из 42-х команд  разных регионов Российской Федерации.

В минувшую субботу, 21 сентября, в Санкт — Петербурге прошёл первый этап Лиги Авроры по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 326 спортсменов из 42-х команд  разных регионов Российской Федерации. Порадовала Анастасия Гладких — спортсменка секции дзюдо посёлка Ермилово, МБУ "СЦ Приморск".

Несмотря на то, что в первой схватке Настя проиграла сильной сопернице из Приволжского Федерального округа, в дальнейшем собралась , проявив волю и характер, и одержав  три эффектных победы, стала бронзовым призёром этих престижных соревнований. Поздравляем Анастасию и желаем ей дальнейших побед в оставшихся этапах Лиги Авроры.

Источник: пресс-служба Приморского городского поселения

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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