Жительница Выборгского района стала бронзовым призёром первого этапа Лиги Авроры по дзюдо

В минувшую субботу, 21 сентября, в Санкт — Петербурге прошёл первый этап Лиги Авроры по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 326 спортсменов из 42-х команд разных регионов Российской Федерации. Порадовала Анастасия Гладких — спортсменка секции дзюдо посёлка Ермилово, МБУ "СЦ Приморск".

Несмотря на то, что в первой схватке Настя проиграла сильной сопернице из Приволжского Федерального округа, в дальнейшем собралась , проявив волю и характер, и одержав три эффектных победы, стала бронзовым призёром этих престижных соревнований. Поздравляем Анастасию и желаем ей дальнейших побед в оставшихся этапах Лиги Авроры.