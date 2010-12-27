Жители Светогорска хотят создать в городе краеведческий музей

До 31 июля волонтеры в городе собирают подписи.

Инициативная группа в Светогорске Выборгского района собирает подписи для создания "Городского краеведческого музея". Об этом сообщается в группе Светогорск ВКонтакте.

Организаторы считают, что после закрытия историко-краеведческого клуба, который размещался в школьном здании на ул. Победы, 61, создание "Городского краеведческого музея" просто необходимо. Это должен быть музей, который смогут посетить маленькие и взрослые жители и гости Светогорска.

Музей должен быть "городским" , т.е.для всех. Пока он был в здании школы, доступ туда был затруднён, принимали только экскурсионные группы по записи. Людмила Лисова, организатор инициативной группы

Поэтому с 24 по 31 июля на улицах города волонтеры собирают подписи, но также и каждый житель Светогорска лично может подать лист с подписью в помещении "Фотоцентра" (2-й этаж), в здании "Универсама " по ул. Лесной 11а.

Также, в группе "Светогорск ВКонтакте" создание "Городского историко-краеведческого музея" поддержали 1010 человек (87,6%). Всего в опросе на сегодняшний день проголосовал 1141 человек.

Фото: Светогорск ВКонтакте/ ВК