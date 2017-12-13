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В Петербурге задержали жителей Архангельска, которые хотели украсть люстру из университета
Сегодня, 17:06
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Shdaria
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В Петербурге задержали жителей Архангельска, которые хотели украсть люстру из университета

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В Петербурге жители Архангельска пытались вынести из университета компьютер и люстру.

В Петербурге двое неизвестных проникли в здание одного из петербургских университетов в Петроградском районе вечером 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии.

Охранник учебного заведения заметил молодых грабителей и обратился в полицию. Сотрудники Росгвардии операивно прибыли на место вызова и задержали злоумышленников в момент, когда те собирались вынести компьютер и люстру. 

Позже выяснилось, что грабители являются жителями Архангельска, им по 29 и 37 лет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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