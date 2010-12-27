Жительницу Воронежской области лишили родительских прав за спаивание 8-летней дочери

В Воронежской области мать заставляла собственного ребенка распивать водку ради "здоровья".

В Воронежской области осудили женщину, заставившую 8-летнюю дочь употреблять алкоголь на глазах у своих собутыльников. Решение по данному вопросу было вынесено днем 7 ноября.

Как стало известно следствию, 27-летняя местная жительница регулярно звала свою несовершеннолетнюю дочь к столу для распития спиртных напитков. Противоправное действие было выявлено сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки в марте 2017 года.

Подозреваемую обвинили в вовлечении дочери в систематическое употребление алкогольной продукции. Женщина заявила, что считает свои действия безвредными, так как водка способствует хорошему сну и защищает от простуды.

Суд лишил обвиняемую родительских прав на девочку. Матери-алкоголичке дали 2,5 года условно и 2 года испытательного срока.