Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Жительницу Воронежской области лишили родительских прав за спаивание 8-летней дочери
Сегодня, 15:29
0
lesjasap
325

Жительницу Воронежской области лишили родительских прав за спаивание 8-летней дочери

0
 
 

В Воронежской области мать заставляла собственного ребенка распивать водку ради "здоровья".

В Воронежской области осудили женщину, заставившую 8-летнюю дочь употреблять алкоголь на глазах у своих собутыльников. Решение по данному вопросу было вынесено днем 7 ноября.
 
Как стало известно следствию, 27-летняя местная жительница регулярно звала свою несовершеннолетнюю дочь к столу для распития спиртных напитков. Противоправное действие было выявлено сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки в марте 2017 года. 
 
Подозреваемую обвинили в вовлечении дочери в систематическое употребление алкогольной продукции. Женщина заявила, что считает свои действия безвредными, так как водка способствует хорошему сну и защищает от простуды. 
 
Суд лишил обвиняемую родительских прав на девочку. Матери-алкоголичке дали 2,5 года условно и 2 года испытательного срока.
Теги: воронеж , лишение родительских прав , спаивание ребенка
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5