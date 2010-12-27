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В Ленобласти мужчина избил бывшую сожительницу и ее сына
Сегодня, 16:52
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nadiputintseva
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В Ленобласти мужчина избил бывшую сожительницу и ее сына

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Злоумышленник вынес из квартиры деньги, телефон и зачем-то прихватил ключи.

В городе Волхов Ленинградской области задержан мужчина, который избил свою бывшую возлюбленную, забрал деньги и скрылся, сообщили 13 декабря в пресс-службе УВО войск Нацгвардии РФ по Петербургу и области.

Известно, что 34-летний местный житель пришел домой к своей бывшей сожительнице, которая отказалась открыть ему дверь. Мужчина, применив физическую силу, ворвался в квартиру и начал избивать женщину. Она попыталась вызвать полицию, но разъяренный мужчина отобрал у нее телефон. За мать попытался вступиться, находившийся в квартире сын, но он тоже получил телесные повреждения.  

Злоумышленник похитил деньги, ключи и скрылся в неизвестном направлении. После этого потерпевшая обратилась в органы.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Происшествия Новости СПб

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