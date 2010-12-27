Петербурженки организовали на Новочеркасском подпольный игровой клуб

Клиентов они зазывали через СМС с текстом " В морозный денек Заходи на огонек Дарим 5 т.р.".

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении двух женщин, которые занимались игорным бизнесом. Об этом Piter.TV сообщили в городской прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемые разместили в квартире дома на Новочеркасском проспекте 22 игровых автомата. Клиентов они зазывали через СМС с текстом " В морозный денек Заходи на огонек Дарим 5 т.р.". Преступная деятельность осуществлялась в период с февраля по март 2019 года.

Уголовное дело по статье "незаконные организация и проведение азартных игр" направлено в Красногвардейский районный суд. Женщинам грозит до 5 лет лишения свободы.

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