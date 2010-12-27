Женщина одним ударом убила сына в Ленобласти

Женщину задержали.

Во Всеволожском районе Ленобласти женщина одним движением руки расправилась с сыном. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", конфликт между 56-летней женщиной и ее 33-летним сыном произошел 23 марта около 19:30 в поселке Дубровка, в съемной квартире на Советской улице. Во время ссоры женщина толкнула своего безработного сына, который получил ушибленную рану лица, и скончался на месте происшествия.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Пьяная пенсионерка была задержана на месте происшествия по сообщению граждан.