  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Женщина одним ударом убила сына в Ленобласти
Сегодня, 13:00
311
TretyakovaS

Женщина одним ударом убила сына в Ленобласти

0 0

Женщину задержали.

Во Всеволожском районе Ленобласти женщина одним движением руки расправилась с сыном. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", конфликт между 56-летней женщиной и ее 33-летним сыном произошел 23 марта около 19:30 в поселке Дубровка, в съемной квартире на Советской улице. Во время ссоры женщина толкнула своего безработного сына, который получил ушибленную рану лица, и скончался на месте происшествия.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Пьяная пенсионерка была задержана на месте происшествия по сообщению граждан.

Теги: криминал, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий