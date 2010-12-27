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Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне
Сегодня, 11:52
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Rybka123

Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне

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Украинцы раскритиковали главу государства, предположив, что он захотел "подмазаться". 

Президент Украины Владимир Заленский приехал на встречу с моряками в куртке, на которой был шифрон с черепом. Шеврон принадлежит 72-й бригады ВСУ, написал Роман Доник. По его словам, деталь к гардеробу главе государства подарили в Луганской области. 

Пользователи социальных сетей отметили, что шеврон с черепом является символом "Чёрных запорожцев" - казачьего подразделения, которое отличалось крайней степенью национализма и жестокости.

Украинцы раскритиковали главу государства, предположив, что таким образом он захотел "подмазаться". 

Видео: YouTube / 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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