Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне

Украинцы раскритиковали главу государства, предположив, что он захотел "подмазаться".

Президент Украины Владимир Заленский приехал на встречу с моряками в куртке, на которой был шифрон с черепом. Шеврон принадлежит 72-й бригады ВСУ, написал Роман Доник. По его словам, деталь к гардеробу главе государства подарили в Луганской области.

Пользователи социальных сетей отметили, что шеврон с черепом является символом "Чёрных запорожцев" - казачьего подразделения, которое отличалось крайней степенью национализма и жестокости.

Украинцы раскритиковали главу государства, предположив, что таким образом он захотел "подмазаться".

Видео: YouTube /