Зеленский призвал не паниковать из-за сообщений о войсках России вблизи границ Украины

Владимир Зеленский прокомментировал публикации западных СМИ о концентрации российских войск вблизи украинских границ. В обращении к нации президент страны призвал не поддаваться панике и добавил, что

Удивляет то, что это [информация о концентрации войск на границе] стало открытием для некоторых экспертов, журналистов и некоторых блогеров, которые подняли медиашумиху. Обстрелы и взрывы, скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год подряд, психологическое давление со стороны России на нас давно не действует

Владимир Зеленский

По словам главы государства, тот факт, что иностранные СМИ освещают действия российской армии доказывает желание Запада поддержать Украину, а также свидетельствует об их заинтересованности и осведомленности ситуации в Донбассе. Он также добавил, что спецслужбы страны "готовы дать отпор" и "владеют полной информацией" о ситуации на границу, поэтому паника среди населения "может помочь противнику стать частью информационной войны".

Видео: YouTube / Зе!Президент