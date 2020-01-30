Завод по производству бутылок для кетчупа Heinz закрылся в Ленобласти

Производство фактически остановили 30 сентября.

В Ленобласти закрылось дочернее предприятие португало-британской фирмы Logoplaste ООО "Логопласт Раша". Компания 10 лет в Отрадном выпускала пластиковые бутылки для кетчупа Heinz.

Организация уже сообщила в местную налоговую инспекцию о своей юридической ликвидации. Производство фактически остановили 30 сентября. Предприятие впускало от 700 тысяч до 1,5 миллиона бутылок в месяц для кетчупа Heinz.

В администрации Отрадного уведомление об увольнениях персонала пока не получали, также они не поступали в региональный комитет по труду и занятости.

Как пишет 47 news, Kraft Heinz будет сам производить упаковки для своей продукции, при этом планирует использовать российское сырье.

Ранее на базе завода Nissan в Петербурге могут начать производство китайских автомобилей.На данный момент рассматривается вероятность партнёрства с госконцерном First Automobile Works.

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