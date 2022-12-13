В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении взломщиков банкоматов

Общий ущерб превысил 18 миллионов рублей.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении троих участников организованной группы, которые занимались хищением денег из банкоматов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В гипермаркете на улице Олеко Дундича 24 апреля 2019 года из банкомата путем подбора цифрового кода и ключа к сейфовой двери было похищено более 8 миллионов рублей. Также 27 декабря 2019 года аналогичным способом из банкомата на Кузнецовской улице было похищено более 9 миллионов рублей.

В сентябре 2022 года на территории Петербурга, Ленинградской области и Нижнего Новгорода были задержаны трое мужчин в возрасте от 30 до 37 лет. Ранее судимый 37-летний мужчина предоставлял свой автомобиль во время совершения преступления, а 30-летний лидер организованной группы с 36-летним подельником ранее работали инкассаторами и были знакомы с техническим устройством банкоматов.

По данным следствия, один из мужчин работал охранником в банке. Во время инкассации денежных средств он подсматривал код доступа к хранилищу денег. После этого бывшие инкассаторы вскрывали банкоматы и похищали денежные средства. Очистив банкомат, злоумышленники уезжали в направлении Всеволожского района Ленобласти и в лесу сжигали униформу.

Общий ущерб превысил 18 миллионов рублей. Все деньги были потрачены на покупку наркотиков и автомобиля Mercedes, а также на путешествия, игры в казино и личные нужды.

Лидер организованной группы находится под подпиской о невыезде, его подельник – под домашним арестом, ранее судимый водитель – заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: МВД