В Петербурге закрывают затворы дамбы из-за возможного наводнения

В Петербурге закрывают затворы дамбы.

В Санкт-Петербурге из-за усиления ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев 23 декабря руководство ГУ МЧС России по Петербургу вместе с дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения приняли срочное решение о маневрировании затворами КЗС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Сегодня, 23 декабря в 12.00 закроют все затворы. С помощью этого удастся избежать возможного подтопления и иных неприятных последствий.

Согласно прогнозам, вода в реке может подняться на 13 см выше уровня наводнения.