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В Петербурге закрывают затворы дамбы из-за возможного наводнения
Сегодня, 12:15
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Shdaria
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В Петербурге закрывают затворы дамбы из-за возможного наводнения

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В Петербурге закрывают затворы дамбы.

В Санкт-Петербурге из-за усиления ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев 23 декабря руководство ГУ МЧС России по Петербургу вместе с дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения приняли срочное решение о маневрировании затворами КЗС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Сегодня, 23 декабря в 12.00 закроют все затворы. С помощью этого удастся избежать возможного подтопления и иных неприятных последствий. 

Согласно прогнозам, вода в реке может подняться на 13 см выше уровня наводнения. 

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Категории: Картина дня Происшествия Лента новостей Новости СПб

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