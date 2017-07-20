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Вчера, 19:08
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Asyaromanenkova
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Застройщик ЖК "Лондон Парк" назвал незаконным арест квартир, принадлежащих дольщикам

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Застройщик ЖК "Лондон Парк" считает, что арест судебными приставами квартир, которые принадлежат дольщикам, а не компании-должнику.

Застройщик ЖК "Лондон Парк" объявил свою позицию по решению судебных приставов, которые арестовали 575 квартир введенной первой очереди жилого комплекса. ООО "ЛП" называет действия УФССП незаконным и собирается опротестовать его в суде.

- Проданные квартиры уже переданы дольщикам и не должны попасть в опись арестованного имущества, так как являются имуществом дольщиков, а не должника. Эта позиция подтверждена сложившейся судебной практикой, - говорится в заявлении ЖК "Лондон Парк", опубликованном в их официальной группе ВКонтакте.

Также застройщик обращает внимание, что компания "Л1" предоставляла судебным приставам данные о непроданных квартирах. В подтверждение своих слов они опубликовали свое письмо с печатью ФССП по Петербургу. По словам "ЛП", эти данные были проигнорированы. Застройщик подчеркнул, что все получившие свои квартиры могут ими пользоваться.

Застройщик ЖК "Лондон Парк" назвал незаконным арест квартир, принадлежащих дольщикам

Между тем дольщики продолжают переживать из-за своих квартир. Многие переживают, когда они получат в собственность квартиры, которые ждали около 10 лет.

Застройщик ЖК "Лондон Парк" назвал незаконным арест квартир, принадлежащих дольщикам

Ранее Piter.tv сообщал, что приставы арестовали квартиры ЖК "Лондон Парк" из-за долгов дольщикам и городу. Арест был наложен на 575 квартир. Под санкциями оказались не только пустые квартиры, но и те, что принадлежат дольщикам. По заявлению ССП, это произошло из-за того, что компания "Л1" не предоставила данных о находящихся в собственности квартирах.

Застройщик ЖК "Лондон Парк" назвал незаконным арест квартир, принадлежащих дольщикам

Фото: ВКонтакте / ТСЖ ЖК Лондон Парк СПб

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Теги: арест квартир жк лондон парк , лондон парк жилой комплекс , приставы и лондон парк , судебные приставы
Категории: Картина дня Новости СПб

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