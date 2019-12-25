Замедление вращения Земли могло привести к появлению кислорода в атмосфере

Из-за гравитации Луны скорость вращения Земли замедляется.

Ученые из Германии и США считают, что примерно 2,4 млрд лет назад или даже раньше на Земле появились фотосинтезирующие цианобактерии, выделявшие кислород, который растворялся в океане, оседал в минеральных соединениях, а также заполнял воздух. Исследователи предполагают, что важную роль в этом процессе сыграла продолжительность суток. Статья была опубликована в журнале Nature Geoscience.

Отмечается, что из-за гравитации Луны скорость вращения Земли постепенно замедляется. Так, сутки за 100 лет становятся длиннее на две миллисекунды. И это оказывает влияние на биосферу.

Исследователи обратили внимание на бактерии, которые обитают в провале Миддл-Айленд (Middle Island Sinkhole) — естественной подводной каверне на озере Гурон в Северной Америке. Там мало кислорода, а вода насыщена серой. При этом там живут эти бактерии.

Биологи заметили, что в темное время суток сульфатредукторы поднимаются ближе к поверхности многослойного мата, а в светлое им на смену приходят фотосинтезирующие цианобактерии. Однако суточная смена одних бактерий другими происходит далеко не моментально, занимая несколько часов. Получается, что у цианобактерий не так много времени для "работы". И чем продолжительнее сутки, тем больше остается на это времени.

В связи с этим эффективность их работы может усилить удлинение светлого времени в сутках.

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