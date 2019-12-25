ЗакС хочет отменить льготные условия аренды для стоянок большегрузов

Эсеры считают, что такие стоянки занимают слишком много места городской площади.

Депутаты ЗакСа Петербурге большинством голосов одобрили поправки в закон о критериях, необходимых для сдачи земельных участков без торгов. Законопроект представил член фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Алескеров 20 апреля.

Авторы инициативы предлагают исключить из закона положения, которые разрешают предоставлять в аренду земельные участки под размещение грузовых автомобилей, чья масса не превышает 3,5 тонн. Алескеров аргументировал предложение тем, что стоянки большегрузов занимают более 1,8 млн квадратных метров площади. Некоторые арендаторы нарушали правила и использовали участок для парковки легковых авто.

Денис Четырбок поинтересовался, не приведет ли это к дефициту мест для стоянок грузовых авто. Алескеров отметил, что дефицита не наблюдается.

Фото: Piter.tv