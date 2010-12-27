ЗакС не принял закон, предложенный депутатами "Справедливой России" о роспуске парламента

В ЗакСе не стали принимать закон о отзыве депутатского мандата.

В Санкт-Петербурге 15 ноября депутаты "Справедливой России" предложили создать систему отзыва депутатского мандата. Однако все коллеги парламентариев не поддержали такое предложение.

Депутат "Справедливой России" указывает в тексте документа, что нужно установить механизм роспуска парламента или отзыва депутата. Для этого он предлагает собрать группу не менее 100 лиц, которые обратятся в суд с иском о нарушении прав граждан из-за бездействия ЗакСа. После решения суда предполагается сбор подписей и обращение в Горизбирком.

Законопроект не понравился не только единороссам, но и представителям оппозиции. После дискуссии за предложение эсеров проголосовало лишь пять человек.

Фото: сайт "Справедливая Россия"