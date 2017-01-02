В МИД заявили, что Россия зеркально ответит на санкции США по "Северному потоку - 2"

Из-за санкций Вашингтона строительство трубопровода увеличится на несколько месяцев.

РФ зеркально ответит на санкции США против Северного Потока - 2. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политик подчеркнула, что не будет говорить как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны. Она отметила, что введение ограничительных мер Вашингтоном против газопровода противоречит нормам международного права и свободной конкуренции.

Ранее стало известно, что новые санкции США против газопроводов "Северного Потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу. Они коснуться компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов. После введения санкций прокладчик труб прекратил работу.

Видео: YouTube/ NZZ Neue Zürcher Zeitung