Задолженность россиян перед банками в сентябре может составить 955 млрд рублей

В относительном выражении с начала года рост даже снизился.

Президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) и председатель Совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев заявил, что в начале сентябре просроченная задолженность россиян перед банками достигнет рекордных 955 млрд рублей. А в 2022 году она может составить более триллиона рублей. Об этом пишут "Известия".

По словам эксперта, с начала года в относительном выражении рост абсолютных показателей снизился. Он составил 4,2% в общем портфеле. Больше всего задолженностей в сегменте потребительского кредитования, около 60%.

Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному обязательству. Эльман Мехтиев, президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) и председатель Совета СРО "МиР"

По мнению экспертов, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, то возможен сценарий в виде массовых дефолтов.

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