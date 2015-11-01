Задержан подозреваемый в повреждении троллейбуса в Кировском районе

неизвестный мужчина ударом руки разбил стекло двери общественного транспорта

10 августа 2025 года около 12:15 в дежурную часть отдела полиции Кировского района поступило сообщение о повреждении троллейбуса маршрута № 37. По предварительным данным, неизвестный мужчина ударом руки разбил стекло двери общественного транспорта, находившегося у дома 56 по проспекту Ветеранов, после чего скрылся с места происшествия. Причиненный ущерб предварительно оценен в 47 626 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 16 августа 2025 года в 14:15 сотрудниками полиции у дома 4 по улице Тамбасова был задержан 38-летний неработающий местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления.

По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.

Фото: Piter.TV