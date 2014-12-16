За зиму квадратный метр в петербургских новостройках подорожал ещё на 10 тысяч рублей

Стоимость квадратного метра в квартирах класса масс-маркет. достигла 152,7 тысячи рублей

С декабря 2020 по февраль 2021 года средняя цена квадратного метра жилья в петербургской новостройке класса масс-маркет увеличилась на 7 % или 10 тысяч рублей. К концу февраля стоимость квадратного метра достигла 152,7 тысячи рублей. Такие данные предоставил Консалтинговый центр "Петербургской Недвидимости".

Эксперты объясняют рост средней стоимости большим объемом объектов на завершающих стадиях готовности и с соответствующей ценой на рынке. Также выросло число выводов новых объектов. За три месяца зима объем вывода составил 1,24 млн кв. м. зимой прошлого года было выведено 0,56 миллиона квадратных метров.

Также эксперты фиксируют рост ипотечных сделок на рынке. Если прошлогодней зимой их уровень составлял 63 %, то в нынешнем — уже 73 %.

В Петербурге построят еще четыре детсада, две школы и отделение скорой медпомощи.

Фото: Piter.tv