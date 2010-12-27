  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За желание отметить Пасху петербурженка оказалась в суде
Сегодня, 17:58
232
Rybka123

За желание отметить Пасху петербурженка оказалась в суде

0 0

Подсудимая вынесла из магазина "Пятерочка" несколько бутылок виски и ликера.

Прокуратура Кировского района поддержала обвинительный приговор местной жительнице, которая обокрала магазин для празднования Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в конце апреля 2019 подсудимая вынесла из магазина "Пятерочка" несколько бутылок виски и ликера. Общий ущерб составил более 2,5 тыс. рублей.

Обвиняемая свою вину полностью признала, объяснив свои действия желанием накрыть праздничный стол на Пасху. Судья назначил ей штраф размером в пять тысяч рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии