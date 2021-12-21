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За растрату 142 млн рублей экс-директор завода "Звезда" в Петербурге получил условный срок
Вчера, 22:28
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За растрату 142 млн рублей экс-директор завода "Звезда" в Петербурге получил условный срок

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Лобин признал свою вину. После этого с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

В понедельник, 28 ноября, Невский суд Петербурга приговорил экс-гендиректора завода "Звезда" Мизаила Лобина к лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Лобин признал свою вину. После этого с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что он "активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил часть имущественного ущерба. Также был учтён его пожилой возраст (70 лет) и состояние здоровья". 

С подсудимого также взыскали в пользу МО РФ имущественный ущерб в размере 91,3 млн рублей и 50,4 млн — в пользу ПАО "Звезда".

Фото: Piter.tv

Теги: завод звезда, экс-гендиректор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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