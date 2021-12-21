За хищения в резиденции Путина Дмитрию Михальченко просят 20 лет

Он обвиняется в хищениях при реконструкции объектов в резиденции президента России в Ново-Огарево.

Во вторник, 7 июня, на заседании Второго западного окружного военного суда в ходе прения сторон суда гособвинение запросило 20 лет колонии строгого режима для гендиректора компании "Форум" Дмитрия Михальченко, передает "Коммерсант".

Он обвиняется в хищениях при реконструкции объектов в резиденции президента России в Ново-Огарево. По версии следствия, миллиардер из Петербурга был главой преступного сообщества, которое занималось махинациями с бюджетными средствами при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево в 2014–2015 годах.

Напомним, что в марте 2017 года на Михальченко завели уголовное дело. Следствие оценивает сумму похищенного в 1,3 млрд руб.

Фото: Piter.tv

