Юрист Ковалева о Соболь: манят деньги Пригожина и кресло депутата Мосгордумы

Юрист Екатерина Ковалева рассказала целях соратницы Алексея Навального Любови Соболь, испытывающей личную неприязнь к руководителю компании "Конкорд" Евгению Пригожину. По ее словам, дело не только в деньгах, но и в пиаре.

Юрист Екатерина Ковалева рассказала целях соратницы Алексея Навального Любови Соболь, испытывающей личную неприязнь к руководителю компании "Конкорд" Евгению Пригожину. Об этом сообщает Накануне.ru.

По версии издания, нападки на комбинат питания "Конкорд" со стороны Навального и Соболь начались в декабре прошлого года, когда они узнали, что в нескольких школах и детских садах Москвы дети заболели кишечной инфекцией. Ковалева утверждает, что блогер с соратницей не стремились узнать правду, не переживали о состоянии здоровья детей, "а просто искали повод, чтобы дискредитировать комбинат питания Пригожина".

Родители заболевших детей рассказали СМИ о том, как Соболь на самом деле им "помогала". О деталях работы с активисткой сообщила юрист Ковалева, отметив, что Соболь желает только одного – стать депутатом Мосгордумы. Ради популярности она лжет родителям, делая вид, что помогает, - такова версия Ковалевой.

Фейковые расследования и коллективный иск Соболь

Напомним, ФБК выпустило несколько громких "расследований", пытаясь убедить россиян, что в болезни детей виноват комбинат питания "Конкорд". Ковалева предполагает, что с этой целью Соболь и Навальный подкупили экс-работницу предприятия "Московский школьник" Наталью Шилову, пообещав ей хорошо заплатить и помочь в лечении больного ребенка. Женщина якобы должна была зачитать подготовленный сотрудниками ФБК текст на камеру, оболгав при этом "Конкорд". "Шилову использовали и затем выбросили как отработанный материал", - считает эксперт.

Затем последовала подача коллективного иска в суд от имени родителей заболевших детей. Ответчики – мэрия Москвы, школы. Как пишет СМИ, позже соратница Навального тайком вписала туда и "Конкорд". Возможно двое истцов осознали, что Соболь использует их в собственных целях и отозвали свои заявления, еще двое не явились в суд.

"Их не устраивают грязные и лживые методы работы активистки", - говорит аналитик. Ее профессионализм тоже вызывает вопросы. Ведь иск готовила не соратница Навального, а юрист Екатерина Ковалева. Последняя и рассказала о том, что Соболь представляет интересы своего начальника Алексея Навального. Только ему мешают участвовать в выборах судимости, поэтому блогер и выдвинул кандидатуру Соболь.

По версии источника, желание Навального победить на муниципальных выборах ранее заставило его обратиться к бизнесмену Пригожину за деньгами. Ранее в российских СМИ всплывали версии, что блогер потребовал 300 миллионов рублей, обещая прекратить нападки на "Конкорд". Получив отказ, он якобы усилил нападки: в социальных сетях ФБК стало плодить фейки, а Соболь инициировала подачу коллективного иска в суд. В правовом поле активистка успеха не добилась, испортив работу настоящего юриста.

Ковалева считает, что Соболь добавила в качестве ответчика по делу компанию "Конкорд", не имеющую никакого отношения к школам и детсадам, с которыми родители и заключали договора. Возможно желание создать проблемы бизнесмену Пригожину, как считает юрист, стало причиной подачи иска с ненадлежащим ответчиком. По ее мнению, страдания же родителей Соболь не интересны. Неудивительно, что москвичи в соцсетях выражают ей свою неприязнь и не хотят видеть кандидатом от своего округа на выборах в Мосгордуму.