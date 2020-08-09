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Юрий Шевчук поддержал протестующих в Хабаровске новым клипом

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Группа ДДТ посвятила им песню "Ты не один"

Видео живого выступления, смонтированное вперемешку с документальными кадрами протестов в Хабаровском крае, появилось на официальном YouTube-канале группы. 

Оно начинается съемкой, на которой участники протестов скандируют "Шевчук, приезжай! На гитаре поиграй!" В своем обращении Шевчук выражает сожаление, что сейчас группа не имеет возможности приехать, но обещает, что "все впереди".

– Конечно же, мы с вами… Ты не один, Хабаровск! – заверил артист.

Напомним, протесты в Хабаровском крае начались спустя несколько дней после ареста губернатора Сергея Фургала 9 июля. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

Видео: YouTube / Дикий Кочегар

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Категории: Лента новостей, Общество, Культура, Музыка,

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