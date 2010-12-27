Подросток из Петербурга домогался детей в детском саду

16-летний петербуржец будет отвечать по уголовному делу за то, что домогался воспитанников детского сада в Московском районе. Мальчик также показывал детям неприличные картинки.

Мальчик из Петербурга стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях в отношении детей. По информации следственного комитета, инцидент произошел в детском саду Московского района. Подросток часто заходил в учреждение, так как там работала его мама.

Мальчика обвиняют в нескольких эпизодах. В декабре 2017 он общался с детьми и домогался до них действиями. Кроме того, показывал неприличные картинки на своем телефоне, сообщает "Фонтанка".

Дети рассказали о случившемся врачу детского сада. Доктор предал информацию руководству, после чего вызвали сотрудников уголовного розыска. Следственный комитет возбудил уголовное дело.