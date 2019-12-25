Сапсан растерзал голубя в жилом дворе на Дунайском

Хищник прижал живого голубя к земле, чтобы тот выбился сил.

Рано утром в четверг, 12 марта, петербуржец во дворе Дунайского проспекта заметил хищную птицу, которая собиралась полакомиться голубем. Об этом он написал в соцсетях.

Судя по снимку, птица напоминает сапсана. Он прижал живого голубя к земле, чтобы тот выбился сил. На кадрах видно, как сапсан давит своими когтями на голубя, который еще пытается трепыхаться под тяжестью своего мучителя.

В комментариях очевидцы сообщили, что ранее похожую птицу видели в квартале между Димитрова, Славы и Бухарестской. Там он гонял ворон.

Фото: ВК/ Неизданное ДТП и ЧП