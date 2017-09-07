Видео: украинец Андрей Ярмоленко раздал автографы фанатам "Боруссии"

Украинский новичок "Боруссии" Андрей Ярмоленко уже пользуется популярностью у фанатов желто-черной команды.

Официальный фан-клуб дортмундской "Боруссии" выложил видео со встречи болельщиков клуба и футболиста Андрея Яременко. Неофициальное мероприятие произошло перед очередной тренировкой немецкой команды. На 30-секундном ролике, опубликованном в Твиттере, видно, как игрок сборной Украины раздает автографы многочисленным фанатам "черно-желтых". Болельщики фотографируются с футболистом и желают ему удачи в новом клубе.

Андрей Ярмоленко стал главным трансфером "Боруссии" в эту летнюю кампанию. Журналисты и фанатское сообщество сулят игроку из Украины большие перспективы в Бундеслиге. Впрочем, Андрей Ярмоленко только приступил к тренировкам в составе "шмелей". Теоретически он может дебютировать за них уже 9 сентября в матче против "Фрайбурга". Однако пока что тренерский штаб не делал никаких заявлений на этот счет.

Отметим, что Андрей Ярмоленко играет на позициях полузащитника и нападающего. Ранее блондин выступал за киевское "Динамо" и считался лидером украинского клуба.

Видео: Twitter, RNBVB