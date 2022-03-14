Ярмарка вакансий для людей с нарушением слуха пройдет в Петербурге

Соискатели смогут ознакомиться со стажировками и с вакансиями более чем 30 работодателей.

В Петербурге 23 ноября с 11:00 до 14:00 в здании Всероссийского общества глухих на Галерной улице, 55, пройдет ярмарка вакансий для людей с нарушением слуха. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения 22 ноября.

Соискатели смогут ознакомиться со стажировками и с вакансиями более чем 30 работодателей. Кроме того, на месте получится пройти быстрое собеседование. Среди компаний-участников – Невский экологический оператор, "ОМС-Центр", торговый дом "Ленинградский", "Вкусно и Точка" и другие.

На мероприятии организуют мастер-классы по дизайну ногтей и изготовлению ювелирного изделия.

Подробнее со списком компаний-участников и программой можно ознакомиться на сайте ярмарки вакансий.

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Фото: пресс-служба комитета по труду и занятости населения Петербурга