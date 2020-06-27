Walt Disney отложила релиз фильма "Мулан"

Лента выйдет в конце августа.

Студия Disney перенесла премьеру фильма "Мулан" с конца июля на 21 августа. Об этом сообщили в издании Deadline.

На такой шаг в компании пошли по ряду причин. Во-первых, точные даты открытия кинотеатров как в США, так и во всем мире пока неизвестны. Во-вторых, недавно в Амирике зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса. В-третьих, из-за коронавируса студия была вынужена перенести выход "Довода" Кристофера Нолана на 12 августа.

В фильме "Мулан" рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Режиссерское кресло заняла Ники Каро, а главные роли сыграли Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.

Видео: Walt Disney Studios