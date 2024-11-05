Глава Сербии объяснил, почему отказывается вводить западное санкционное давление в отношении Москвы.

В Белграде пояснили, что все мировые силы имеют свои национальные интересы на территории балканской республики, однако важно помнить, что Москва не подвергала Белград бомбардировкам и не отнимала у сербов непризнанный регион Косово в отличие от коллективного Запада и войск НАТО. Соответствующее заявление сделал президент Александр Вучич, выступая в понедельник вечером, 4 ноября, в эфире телеканала TV Happy.

Мы должны понимать, что все мировые державы имеют свои интересы. Все хотят, чтобы мы принадлежали им, и никто не хочет, чтобы мы были независимыми. Но при этом я должен сказать, что существует разница. Простите, но это не Россия нас бомбила, и не Россия забрала у нас Косово. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что заместитель председателя местного правительства Александар Вулин говорил СМИ о том, что попытки со стороны властей США управлять Сербией, а также отказ поддержать режим Альбина Курти в Косово, несогласованное с Советом Безопасности ООН решение подвергнуть бомбардировкам Югославию в 1999 году, являются ключевыми причинами, по которым сербы подвергаются гонениям.

Вучич анонсировал череду отставок в Сербии из-за трагедии в Нови-Саде.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић