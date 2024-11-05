Вучич анонсировал череду отставок в Сербии из-за трагедии в Нови-Саде

Глава Сербии прокомментировал отставку министра по строительству после гибели 14 человек на вокзале.

Трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде приведет к череде отставок среди сербских чиновников. В том числе, оставление своей должности местным министром по строительству является только началом этого процесса. Соответствующее заявление сделал президент Александр Вучич, выступая в понедельник вечером, 4 ноября, в эфире телеканала TV Happy. Иностранный политик добавил, что значимым фактором для белграда является определение круга тех лиц, которые должны понести уголовную ответственность за гибель людей.

Это тяжелый удар для страны, серьезный психологический удар, ведь мы не можем вернуть 14 человек. Невыносимая боль для их семей, невыносимый удар для всей страны, и поэтому все, о чем я говорил, должно быть реализовано, и политическая сторона. И я уверен, что это только начало отставок, это уже ясно. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич еще 4 ноября заявил о том, что покинет должность в связи с тем, что в Нови-Садее погибли 14 человек. Трое выживших в настоящее время находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић