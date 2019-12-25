Все трое умерших с коронавирусом 13 апреля в Петербурге имели хронические заболевания

У одного из пациентов коронавирус был подтвержден посмертно.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила еще три смерти от COVID-19 в Петербурге. О них стало известно 13 апреля.

Один из умерших, 45-летний мужчина, проходил лечение в "Клинической инфекционной больнице им.С.П. Боткина". Туда он был переведен из федерального медучреждения, в котором находился по поводу хронической сердечно-сосудистой патологии. У петербуржца была двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением легких. Коронавирус был подтвержден посмертно.

Другой пациент Боткинской больницы, 87-летний мужчина, болел ОРВИ с 1 апреля. Причиной смерти стала двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония с субтотальным поражением легких. Положительный тест на COVID-19 был получен прижизненно. Он страдал хроническими заболеваниями.

У третьей пациентки также были многочисленные хронические заболевания и подтвержденный при жизни коронавирус. Женщине было 84 года. Причиной смерти стала двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением легких.

На данный момент в Петербурге известно о 11 смертях от коронавирусной инфекции. Выздоровело 254 человека.

Фото: больница им. Боткина / Вконтакте