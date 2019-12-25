Все петербуржцы, жившие внутри блокадного кольца, получат выплаты

Речь идет о тех блокадниках, кто во время войны жил на территории Ленобласти, но внутри кольца.

Правительство Петербурга планирует оказать дополнительную поддержку петербуржцам, которые прожили в годы блокады в Ленинградской области внутри блокадного кольца. Соответствующие изменения в Социальный кодекс города сегодня на рабочем совещании обсудил губернатор Александра Беглова с членами правительства, передала пресс-служба Смольного.

Градоначальник обратил внимание на то, что жители пригородных поселков и деревень, оказавшиеся внутри блокадного кольца, тоже защищали наш город, страдали от голода и холода. Границы блокадного кольца проходили в том числе и по территории Ленинградской области. После войны границы города и области изменились. Принадлежность конкретного населенного пункта в конкретный временной период к территории, входившей в блокадное кольцо, будет устанавливаться на основании архивных документов.

Поправки предусматривают ежемесячную денежную выплату и доплату к пенсии по инвалидности, а также право на льготный проезд в общественном транспорте и право на оздоровительный отдых за счет городского бюджета.

Инициатива появилась после того, как с соответствующей просьбой обратились граждане. На данный момент их количество составляет 40.

Законопроект рассмотрит Законодательное собрание.

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