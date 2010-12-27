Вратарь "Зенита" Егор Бабурин отправляется в казанский "Рубин"

Игроком заинтересовались коллеги из Татарстана.

Спортсмен Егор Бабурин на новый сезон перейдет из футбольного клуба "Зенит" в казанский "Рубин". Об этом сообщила пресс-служба команды из Северной столицы. Вратаря арендовали на один сезон.

Отметим, что Бабурин - выпускник академии "Зенита". Вратарю 25 лет. С 2012 года он активно привлекается к работе с основным составом. Вместе с ним отыграл семь матчей. В настоящее время в отношении молодого человек адействиует трехлетний контракт, подписанный с руководством "Зенита".

На данный момент из "Зенита" временно ушли семь игроков: они арендованы разными футбольными клубами.

Фото: ФК "Зенит"