Врач назвала фактор, влияющий на силу второй волны коронавируса

Во всем мире COVID-19 заразилось более 6 млн человек.

Во всем мире широко обсуждается тема возможной второй волны коронавируса. По мнению заведующей инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерины Трифоновой на ее силу напрямую повлияет разработка вакцины.

В беседе с РИА "Новости" специалист отметила, что от наличия лекарства зависят возможные ограничительные меры, которые будут предприняты в случае роста числа зараженных.

Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия

Екатерина Трифонова

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 396 575 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 167 469 пациентов, скончались 4 555 человека.

Во всем мире COVID-19 заразилось более 6 млн человек, вылечилось - 2,671,427, скончалось 367,111.

Видео: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом