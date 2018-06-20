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Возле "Юнона" произошёл пожар
Сегодня, 16:40
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TretyakovaS

Возле "Юнона" произошёл пожар

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О пострадавших не сообщается.

В субботу, 6 апреля на рынке возле "Юнона" произошёл пожар. Об этом сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, там загорелась трава. Обстоятельства пожара не сообщаются.

О пострадавших информации не поступало.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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