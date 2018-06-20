О пострадавших не сообщается.

В субботу, 6 апреля на рынке возле "Юнона" произошёл пожар. Об этом сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, там загорелась трава. Обстоятельства пожара не сообщаются.

О пострадавших информации не поступало.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП