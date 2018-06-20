В субботу, 6 апреля на рынке возле "Юнона" произошёл пожар. Об этом сообщают очевидцы.
По словам свидетелей, там загорелась трава. Обстоятельства пожара не сообщаются.
О пострадавших информации не поступало.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП
О пострадавших не сообщается.
В субботу, 6 апреля на рынке возле "Юнона" произошёл пожар. Об этом сообщают очевидцы.
По словам свидетелей, там загорелась трава. Обстоятельства пожара не сообщаются.
О пострадавших информации не поступало.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП
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